Football : une légende du Real Madrid hospitalisée à cause du «syndrome du hublot»

Légende du Real Madrid, Fernando Morientes a confié avoir été hospitalisé cinq jours après être passé tout près d'une embolie pulmonaire à cause de nombreux voyages en avion.

Une confession qui fait froid dans le dos. Désormais consultant, l’ancien joueur du Real Madrid (1997-2005), Fernando Morientes, âgé de 49 ans, a raconté ce samedi au micro de la Cadena Cope avoir été conduit à l’hôpital pour avoir souffert du «syndrome du hublot».

Ce «syndrome du hublot» est favorisé par l’immobilité et la déshydratation et touche les personnes qui voyagent beaucoup en avion sur des vols moyens ou longs courriers.

Fernando Morientes a indiqué avoir eu un caillot qui s’est formé et qui a affecté la circulation du sang. De quoi se retrouver avec les risques d’embolie pulmonaire.

«J’ai eu une peur bleue, a avoué celui qui a également évolué à l’OM (2009-2010). Je ne me sentais pas bien après de nombreux voyages. Sur le chemin du retour de Huelva à Madrid, j'ai eu très mal à la poitrine, une douleur lancinante sous le sternum, j'ai pensé que c'était quelque chose de gastrique et je n'ai pas voulu aller à l'hôpital. Cette nuit-là, déjà incapable de dormir depuis trois heures, je me suis rendu à l'hôpital à 5 h et mes enzymes cardiaques se sont révélées très élevées. Ils ont eu peur.»

Le vainqueur de la Ligue des champions et ancien international espagnol a profité de sa confession pour faire de la prévention et sensibiliser le grand public. «Il est important que les personnes qui voyagent plusieurs fois par semaine soient conscientes de ces dangers, a-t-il souligné. Il est bon de se munir d'héparine (un médicament anticoagulant) et de voyager si c'est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, je recommande de prendre de meilleures décisions et de ne pas voyager tout le temps comme je le fais.»