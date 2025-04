Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix d’Arabie saoudite

Ce dimanche, le départ du Grand Prix d'Arabie saoudite de Formule 1 sera donné à 19h (Canal+). Max Verstappen partira en pole position devant Oscar Piastri.

