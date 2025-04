Formule 1 : Oscar Piastri s’impose sur le GP d’Arabie saoudite et prend la tête du championnat

Ce dimanche, le pilote Oscar Piastri (McLaren) s’est imposé sur le Grand Prix d’Arabie saoudite en devançant le quadruple champion du monde Max Verstappen. C’est la troisième victoire cette saison pour l’Australien de 24 ans. Un succès qui lui permet de prendre les commandes du Championnat.

Deux succès consécutifs pour Oscar Piastri. Le pilote de McLaren s’est imposé ce dimanche lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, cinquième manche de la saison de Formule 1. Avec cette victoire, l’Australien de 24 ans s’empare de la tête du championnat du monde. Sur le circuit urbain de Jeddah, iIl a devancé le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui décroche le premier podium de la saison en Grand Prix pour la Scuderia.

Oscar Piastri, déjà victorieux en Chine fin mars et dimanche dernier à Bahreïn, a décroché son troisième succès de la saison. Cette victoire permet au natif de Melbourne de prendre la tête du championnat pilotes avec 10 points d’avance sur son coéquipier britannique Lando Norris, quatrième dimanche après s'être élancé en 10e position en raison de son accident survenu en qualifications samedi.

Une pénalité pour Max Verstappen

Alors qu’il avait laissé échapper la pole position face à Verstappen pour seulement dix millièmes de seconde samedi, l’Australien a pris un très bon départ dimanche, obligeant le Néerlandais à couper le premier virage. De quoi infliger cinq secondes de pénalité au quadruple champion du monde, ce qui a offert la tête et la victoire à Oscar Piastri. Ce dernier a géré la fin de course et l'a finalement devancé de 2,8 secondes sur la ligne d'arrivée.

Derrière ce duo, Charles Leclerc a réalisé une superbe prestation grâce au très bon rythme affiché par sa Ferrari. Parti en quatrième position, il a réalisé un long premier relais et lors du second, il a pris le meilleur sur le Britannique George Russell (Mercedes) avec ses pneus plus frais, avant de résister au retour de Norris (McLaren). Russell a finalement terminé cinquième, devant son coéquipier italien Andrea Kimi Antonelli et son compatriote Lewis Hamilton (Ferrari).

Belle remontée d'Isack Hadjar

Le Top 10 est complété par les deux Williams de l'Espagnol Carlos Sainz et du Thaïlandais Alexander Albon, qui se sont aidés avec le DRS pour maintenir à distance le rookie français Isack Hadjar (Racing Bulls), auteur d'une très belle remontée après être parti 14e.

Comme chaque année depuis la première édition en 2021, le GP a été marqué par une intervention de la voiture de sécurité. Cette fois, cela n'a pas beaucoup influé sur l'issue de la course car c'est arrivé dès le premier tour, après l'accrochage entre le Japonais Yuki Tsunoda et le Français Pierre Gasly (Alpine) quelques secondes après le départ. Le troisième Français de la grille, Esteban Ocon, a terminé 14e après s'être élancé en 19e position.