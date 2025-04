NBA : le panier fou du milieu de terrain de Luka Doncic lors de Lakers-Timberwolves (vidéo)

Lors de la défaite des Lakers contre Minnesota ce samedi 19 avril en NBA (117-95), Luka Doncic a régalé le public avec un panier réussi du milieu de terrain.

A défaut de la victoire, le spectacle aura été au rendez-vous. Pour le premier match de leur série de playoffs NBA contre les Minnesota Timberwolves, les Los Angeles Lakers n'ont pas fait le poids et se sont inclinés 117-95 à domicile. Les fans ont tout de même pu apprécier un sublime panier de la ligne médiane de Luka Doncic.

LUKA DONČIĆ FROM HALFCOURT



LAKERS CLOSE OUT THE 3Q ON A 17-6 RUN!!!



Timberwolves-Lakers | Game 1 | ABC pic.twitter.com/otQxzqCvLw

— NBA (@NBA) April 20, 2025