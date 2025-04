NBA : le programme et les résultats complets des playoffs

La saison régulière terminée, place aux playoffs NBA dans les conférences de l’Est et de l’Ouest. Et le spectacle s'annonce intense pendant plusieurs semaines.

Barrages :

Orlando (7e) - Atlanta (8e) : 120-95

Orlando qualifié en n°7 pour les play-offs.

Chicago (9e) - Miami (10e) : 90 - 109

Atlanta (8e) - Miami (10e) : 114-123

Miami qualifié en n°8 pour les play-offs.

Play-offs :

Cleveland (n°1) contre Miami (n°8)

Indiana (n°4) contre Milwaukee (n°5) : 1-0

New York (n°3) contre Detroit (n°6) : 1-0

Boston (n°2) contre Orlando (7e)

Barrages :

Golden State (7e) - Memphis (8e) : 121-116

Golden State qualifié en n°7 pour les play-offs

Sacramento (9e) - Dallas (10e) : 106-120

Memphis (8e) - Dallas (10e) : 120 - 106

Memphis qualifié en n°8 pour les play-offs.

THE BRACKET IS SET 🏆#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/bGUbj9Goep

— NBA (@NBA) April 19, 2025