Tennis : Holger Rune surclasse un Carlos Alcaraz diminué et remporte l’ATP 500 de Barcelone

Ce dimanche, Holger Rune s’est imposé en finale du tournoi ATP 500 de Barcelone en dominant le N°2 mondial Carlos Alcaraz. Face à l’Espagnol, diminué physiquement, le Danois a remporté le cinquième titre de sa carrière.

Pas de doublé pour Carlos Alcaraz. Une semaine après son sacre au Masters 1000 de Monte-Carlo, l’Espagnol s’est incliné ce dimanche en finale du tournoi ATP 500 de Barcelone. Le N°2 mondial, diminué physiquement, a été battu en deux sets (7-6 (8/6) 6-2) par Holger Rune.

THE GREAT DANE 🇩🇰@holgerrune2003 takes down Alcaraz 7-6(6) 6-2 to clinch his first ATP 500 crown! @bcnopenbs | #BCNOpenBSpic.twitter.com/NRqBCwSXgD

— ATP Tour (@atptour) April 20, 2025