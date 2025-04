Aventure : quel budget faut-il pour disputer le Rallye Aïcha des Gazelles ?

Alors qu’il bat son plein actuellement au Maroc, le Rallye Aïcha des Gazelles attire de plus en plus de participantes chaque année.

C’est l’un des rallyes féminins les plus historiques de la planète. Créé en 1990, le rallye Aïcha des Gazelles, qui se dispute au Maroc, est une aventure humaine qui rassemble 380 femmes de 18 à 71 ans de tous horizons et de toutes nationalités dans le sud du royaume chérifien.

Certifié par la norme environnementale ISO 14001, il s’inscrit toute l’année dans un programme de responsabilité sociétale d’entreprise sur l’empowerment des femmes et des pays traversés.

Mais pour y prétendre, il ne faut pas seulement être motivé. Il faut également trouver les sponsors et le budget. Il faut en effet compter environ 35.000 euros. Les frais d’inscription sont de 15.500 euros et correspondent aux inscriptions de la pilote, de la co-pilote et du véhicule.

Il faut ensuite généralement ajouter : le carburant, la pension complète pendant l'épreuve ainsi que le bivouac itinérant, l’assistance mécanique, le système de suivi gps, l’assistance médicale, l’assurance RC Manifestation Sportive à Moteur ou encore l’assurance rapatriement de l'équipage.

A noter que la 35e Édition du Rallye aura lieu du 27 mars au 11 avril 2026. L’édition actuelle se termine le samedi 26 avril à Essaouira.