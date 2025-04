Football : les terrifiantes images de l’attaque d’ultras brestois contre des supporters lensois (vidéo)

Dimanche, en marge du match Brest-Lens, une cinquantaine d’ultras bretons a tendu une embuscade aux supporters lensois qui repartaient dans le Pas-de-Calais.

Une nouvelle honte… Alors que dimanche soir, le match ASSE-OL a fait parler de lui avec le jet d’une pièce sur un arbitre assistant, un peu plus tôt dans la journée, ce sont les ultras du Stade brestois qui ont bloqué une portion de la RN12 dans le sens Brest-Morlaix pour s’en prendre aux supporters de Lens, quelques heures après la victoire des Sang et Or en Ligue 1 (3-1).

«La route était bloquée, on s’est fait poursuivre par des mecs avec des barres de fer, des pierres qui s’attaquaient à tous les J9. On a tous eu peur, a témoigné un supporter lensois dans La Voix du Nord. On devait avoir une escorte policière en repartant mais ça n’a pas été le cas. Nous avons fait demi-tour sur la nationale pour repartir en sens interdit et la police a fini par arriver. On a eu notre pare-brise explosé, une vitre aussi et un autre véhicule a perdu une porte.»

20.04.2025. Brest - Lens. Attaque Brestoise sur J9 Lensois lors du départ !



Les Brestois s’en prennent à des lambdas ! FUCK BREST ! #SB29RCL#RCLenspic.twitter.com/Y6V2Jd5yES — MENTALITÉ SANG ET OR /RCL (@mentalite_lens) April 20, 2025

On peut ainsi apercevoir des hommes armés de pierres et de barres de fer. Des véhicules ont été caillassés au passage des voitures. Les vidéos de ce guet-apens ont été partagés sur les réseaux sociaux. La route a été bloquée pendant près d’une heure.

Selon les informations de la presse locale, l’arrivée de la police sur place a mis fin à l’embuscade. Une enquête a été ouverte.