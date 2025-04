Football : un entraîneur-adjoint belge jette un ballon sur le terrain pour interrompre l’attaque de l’équipe adverse (vidéo)

Lors de la victoire de l’Union Saint-Gilloise dimanche face à Genk (2-1) en Belgique, une polémique a éclaté après qu’un deuxième ballon a été lancé sur le terrain par un entraîneur adjoint pour empêcher une attaque adverse.

La scène est totalement incroyable. Dimanche, dans la toute fin du temps additionnel de la rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et Genk lors de la quatrième journée des play-offs du championnat de Belgique, l’un des membres de la première équipe a lancé un ballon sur le terrain pour stopper une action.

De quoi mettre en furie l’équipe de Genk qui a crié au scandale. L’auteur du geste, Ibrahim Fadili, qui occupe le poste de responsable du matériel, a été logiquement expulsé.

«Le fair-play est important pour moi. Je suis fâché du comportement de l'Union, a lâché l’entraîneur de Genk, Thorsten Fink dans des propos rapportés par la Dernière Heure. Je suis quelqu'un de toujours calme, mais à chaque fois, cette équipe de l'Union m'emmène à un autre niveau (de colère, ndlr).»

| De ce que l'on sait, le football se joue toujours avec un seul ballon. #GNKUSGpic.twitter.com/u9aAss95zc — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 20, 2025

De son côté, Sébastien Pocognoli, l’entraîneur de l’Union s’est expliqué avec son homologue adverse. «Que ce soit clair, ce n'était pas beau. J'en ai directement parlé dans les vestiaires, a-t-il confié devant la presse. Et ce n'était pas quelque chose de planifié non plus. On est une équipe qui a toujours la bonne attitude sur le banc et à côté du banc tout au long de l'année. J'ai tout de suite présenté mes excuses à l'arbitre. Mais je ne veux pas que cela occulte notre prestation.»

Avec cette victoire, l’USG revient à hauteur de Genk au classement des play-offs, à deux points des leaders du Club Brugge, à six journées de la fin de saison.