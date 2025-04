Ligue 1 : un homme interpellé et placé en garde à vue après le jet d’un projectile sur un arbitre lors de Saint-Etienne-OL

Quelques heures après le derby tendu entre Saint-Etienne et Lyon (2-1) dimanche soir, un homme, identifié comme étant l’auteur présumé d'un jet de projectile sur l’arbitre assistant, a été interpellé et placé en garde à vue.

Ils n’ont pas perdu de temps. Après la rencontre entre les Verts et les Lyonnais (2-1) en clôture de la 30e journée de Ligue 1, l‘auteur présumé du jet de projectile sur l’arbitre assistant, rapidement identifié, a été interpellé à la sortie du stade, a annoncé dans la nuit le club stéphanois, qui «agira avec la plus grande fermeté en prenant de son côté les sanctions les plus sévères afin que cet acte isolé ne reste pas impuni.»

Dimanche, juste avant la mi-temps, alors que Saint-Etienne menait 1-0 et au moment où les Lyonnais s'apprêtaient à jouer une touche, l'arbitre assistant Mehdi Rahmouni s'est subitement pris la tête entre les mains. Selon les images du diffuseur DAZN, l'arbitre central François Letexier a immédiatement fait rentrer les équipes au vestiaire sans siffler la mi-temps.

Après trois quarts d'heure d'interruption, un délégué de la Ligue de football professionnel (LFP), Noël Mannino, a annoncé la reprise du match, l'arbitre touché ayant donné son accord. «Un médecin l'a surveillé, il n'est pas blessé, il a pris un Doliprane. Après quelques minutes de repos, il a décidé de reprendre la partie», a-t-il expliqué.

Cet incident intervient lors dune saison qui a vu les arbitres grandement mis sous pression: Jérémy Stinat a été violemment mis en cause en février par le dirigeant marseillais Pablo Longoria avant d'être menacé après Auxerre-OM; en mars, Benoît Millot avait lui été pris à partie avec virulence par l'entraîneur de Lyon Paulo Fonseca, venu contester une décision tête contre tête, une image qui avait choqué. Il intervient également au moment où deux groupes de supporteurs de Saint-Etienne, en lutte pour son maintien en Ligue 1, ont été sous la menace de dissolution par les autorités.