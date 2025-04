Ligue 1 : le PSG tenu en échec à Nantes (1-1)

Longtemps devant au score à la Beaujoire, le Paris Saint-Germain s'est finalement fait surprendre par Nantes en fin de rencontre (1-1) dans ce match en retard de la 29e journée.

Un point, et puis c'est tout. Dans un match très fermé à la Beaujoire, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à prendre les trois points face à des Canaris sérieux défensivement. S'il n'a pas gagné dans ce match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le PSG est toujours invaincu en championnat et signe un 39e match d'affilée sans défaite loin du Parc des Princes, soit depuis un peu plus de deux ans. Un record dans les cinq grands championnats européens, dépassant les 38 unités de l'AC Milan de Fabio Capello et d'Arrigo Sacchi.

39 matchs consécutifs sans défaite à l’extérieur en @Ligue1 .



Nouveau record absolu dans l’histoire des 5 grands championnats européens. pic.twitter.com/fXCcXpSbgK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 22, 2025

Un PSG poussif

Trop timides offensivement, les coéquipiers d'Ousmane Dembélé ont pourtant ouvert le score à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Vitinha (33e). Le Portugais, un peu trop gourmand sur une situation au milieu de terrain en seconde période, concède une touche. Le ballon est rapidement joué par les Canaris et Mathis Abline décale intelligemment Douglas Augusto qui trompe Gianluigi Donnarumma en fin de rencontre (83e).

Dans le temps additionnel, Gonçalo Ramos est trouvé dans la surface de réparation par Désiré Doué, mais sa tête s'écrase sur la barre transversale de Patrik Carlgren (93e) et ne permet pas au club de la capitale de repartir avec une 25e victoire en 30 matchs cette saison. Avec ce point, les Nantais prennent quatre longueurs d'avance sur le Havre, barragiste.





Solidaires et vaillants, nos Jaune et Vert obtiennent un point très important face à Paris.



ALLEZ !



𝟭-𝟭 ﹅ #fcnpsgpic.twitter.com/4BMaAwP0bq — FC Nantes (@FCNantes) April 22, 2025

Déjà champion depuis début avril, le Paris Saint-Germain est néanmoins toujours invaincu en championnat. Un objectif que les joueurs du PSG tenteront de poursuivre dès vendredi face à l'OGC Nice, avant de se rendre sur la pelouse d'Arsenal la semaine prochaine pour la demi-finale aller de la Ligue des champions.