«Mon plus jeune fils s'était ouvert le crâne» : un joueur de Manchester United explique la raison de son départ à la mi-temps du match contre Lyon

Lors du quart de finale retour de Ligue Europa contre Lyon (5-4 a.p.) jeudi, Victor Lindelöf, défenseur de Manchester United, a quitté Old Trafford à la mi-temps après l’hospitalisation de son fils.

La famille d’abord. À la mi-temps du match de Ligue Europa entre Manchester United et Lyon jeudi dernier, le défenseur suédois Victor Lindelöf a dû quitter précipitamment Old Trafford après avoir appris que son fils Francis s’était grièvement blessé en chutant dans un escalier en verre.

«Une heure avant le début du match, notre baby-sitter a appelé pour nous dire qu'ils étaient en ambulance et qu'ils étaient en route pour l'hôpital, a écrit sa femme Maja sur Snapchat selon des propos rapportés par Expressen. Mon plus jeune fils, Francis, s'était ouvert le crâne. Il poursuivait son grand frère Ted Louie à la maison et était tombé dans notre escalier en verre. Son front était coupé en deux. Il a été hospitalisé jeudi et vendredi.»

«Il a dû subir une chirurgie esthétique pour reconstruire son front, a-t-elle ajouté. Il a été anesthésié. C'est la première fois que je vis une telle chose avec l'un de mes enfants. C'était incroyablement désagréable, et je ne veux pas revivre ça. L'opération s'est bien passée et Francis est de retour sur la bonne voie. C'est un Viking, et il a retrouvé sa forme normale. Tout le monde était très inquiet, mais il continue sa vie comme si de rien n'était. Les médecins disent qu'il aura une grosse cicatrice sur le front. Mais peu importe, nous sommes juste heureux que tout se soit si bien passé.»

Victor Lindelöf a repris la compétition dimanche en étant titulaire et même capitaine lors de la défaite contre Wolverhampton (0-1) en Premier League.