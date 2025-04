Mort du pape François : trois nouveaux matchs reportés en Italie

Après le report de plusieurs matchs de Série A ce lundi 21 avril après la mort du pape François, d'autres rencontres du championnat italien prévues ce samedi ont été déplacées, dont le choc entre l'Inter et l'AS Rome.

La mort du pape chamboule le calendrier. Plusieurs rencontres du championnat italien, prévues initialement samedi 26 avril, ont été déplacées à une date ultérieure, dont le choc de Série A tant attendu entre l'Inter Milan et l'AS Rome.

En effet, à l'issue du Conseil des ministres ce mardi, qui a annoncé un deuil national de cinq jours, le président du Comité olympique national italien, Giovanni Malago, a invité «les fédérations sportives nationales, les disciplines sportives associées et les organismes de promotion du sport à suspendre toutes les manifestations sportives prévues le samedi 26 avril, jour des funérailles du Saint-Père François, en renouvelant l'invitation à observer une minute de silence lors des compétitions qui se dérouleront au cours de la semaine pour honorer la mémoire du Souverain Pontife.»

A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti

Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di

Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi. — Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025

Ce lundi, après la mort du pape, quatre matchs de Série A de la 33e journée, dont un Parme-Juventus Turin, avaient déjà été reportés au mercredi 23 avril.

Le choc reporté au lendemain ?

Si les dates des reports n'ont pas encore été officiellement communiquées par la ligue, le choc entre l'Inter Milan et l'AS Roma, qui comptera beaucoup dans la course au titre, pourrait être reporté au lendemain, le dimanche 27 avril, selon les indiscrétions de la Gazetta Dello Sport.

Il n'y a pour l'instant pas d'informations complémentaires concernant les autres rencontres de la 34e journée. Les matchs entre Côme et le Genoa et la Lazio et Parme, prévus samedi, n'ont pas encore de dates officielles. Les dates des rencontres prévues le vendredi 26 avril et le dimanche 27 avril demeurent inchangées.