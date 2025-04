Football : Arsenal accroché en championnat avant d’affronter le PSG en Ligue des champions

Ce mercredi soir, Arsenal a été accroché par Crystal Palace (2-2) lors de la 34e journée de Premier League. Il s’agissait du dernier match des Anglais avant d’affronter le PSG en Ligue des champions.

Pas la meilleure des préparations pour les Gunners. Arsenal a concédé en fin de match l’égalisation contre Crystal Palace (2-2), mercredi à domicile. A une semaine d’affronter le PSG en demi-finale aller de Ligue des champions (match mardi)

Oh le geste génial de Jean-Philippe Mateta !



Et encore une erreur de William Saliba qui coûte un but à Arsenal #ARSCRY | #PremierLeaguepic.twitter.com/5d2J6rhHny

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 23, 2025