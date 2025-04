Football : le président de San Lorenzo, club soutenu par le pape, pris en flagrant délit en train d'accepter un pot-de-vin

Le président de San Lorenzo, Marcelo Moretti, a été pris en flagrant délit en train d'accepter un pot-de-vin, piégé par une caméra cachée.

Pris la main dans le sac. Marcelo Moretti, le président du club argentin de San Lorenzo, club soutenu par le pape François, a été filmé par une caméra cachée en train d'accepter ce qui ressemble à un pot-de-vin. Dans cette vidéo, Marcelo Moretti est filmé en train de prendre une grosse liasse d'argent avant de cacher cette dernière à l'intérieur de sa veste.

Selon les informations de la chaîne de télévision argentine Canal 9, qui a diffusé ces images, la somme avoisinerait les 20.000 dollars américains.

Porque el presidente de San Lorenzo fue denunciado por recibir dinero para fichar a un jugador en las divisiones inferiores pic.twitter.com/jYFZ9uAQ2E — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 22, 2025

De l'argent en échange d'un contrat

Selon les informations de la chaîne, la vidéo aurait été filmée lors d'une réunion entre le président du club argentin et la mère d"un jeune footballeur qui souhaite signer à San Lorenzo. Après un court échange entre les deux personnes, la femme tend une liasse de billets, que Marcelo Moretti s'empresse de cacher à l'intérieur de sa veste, sans même prendre le temps de vérifier la somme.

Avant ces images dévoilées à la télévision argentine, la chaîne Canal 9 a diffusé un enregistrement audio d'une conversation téléphonique entre les deux protagonistes, où l'on entend la mère du jeune footballeur promettre au président du club de venir à cette fameuse réunion avec 25.000 dollars. La femme aurait remis 20.000 dollars lors de cette entrevue, et les 5.000 manquants lors d'une seconde rencontre.

Une mise en retrait

Si dans un premier temps, Marcelo Moretti s'est défendu en clamant que cette somme d'argent n'était pas un pot-de-vin et que les 25.000 dollars étaient allés «dans les caisses du club», il a finalement annoncé sur son compte X se mettre en retrait de ses fonctions de président.

«Afin d'exercer une défense judiciaire et médiatique légitime et libre et de protéger l'institution des faits qui me sont attribués, je me mettrai en congé à partir de demain de mon poste de président», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux ce mardi 22 avril, avant d'ajouter : «Je me présenterai demain matin à la première heure devant la justice ordinaire et le tribunal d'éthique et de discipline du club pour prouver mon innocence absolue. Je prends ce congé pour que la justice puisse enquêter en toute tranquillité et transparence. San Lorenzo est au-dessus de tout et de tous.».

Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Me presentaré a primera… — Marcelo Moretti (@morettimarcelo) April 23, 2025

La Fédération argentine de football (AFA) a ouvert une enquête. Une plainte a également été déposée par des candidats battus lors des dernières élections pour la présidence du club.