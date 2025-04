Football : pourquoi Franck Ribéry va-t-il faire son retour à Marseille ?

Retraité des terrains depuis 2022, Franck Ribéry sera au stade Vélodrome de Marseille, le vendredi 2 mai prochain, comme l’a annoncé le club phocéen mercredi.

Notre mythique numéro fera vibrer une nouvelle fois l'@orangevelodrome pour les 𝟭𝟮𝟱 𝗮𝗻𝘀 du club !

Arrivé au club à l'été 2005, Franck Ribéry, vice-champion du monde 2006, avait porté à 89 reprises le maillot de l’OM, jusqu'à son départ pour le Bayern Munich en 2007. Il a terminé sa carrière en Italie à la Salernitana, avant sa retraite en octobre 2022. Récemment, il a passé sa licence UEFA A pour devenir entraîneur.

Franck Ribéry rejoint Didier Drogba, Robert Pirès, Samir Nasri ou encore Mamadou Niang qui ont été «sélectionnés» pour disputer ce match qui sera une grande fête pour les Olympiens.

«Cette grande fête rassemblera les supporters, les légendes et tous ceux qui ont écrit les plus belles pages du grand livre de l’histoire de l’Olympique de Marseille pour une soirée exceptionnelle, a indiqué le club marseillais. De nombreuses surprises, animations et festivités seront réservées au public de l’Orange Vélodrome.»