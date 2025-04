Football : Un Sud-africain décède tragiquement à 22 ans juste avant un match

Un footballeur sud-africain de Durban City est tragiquement décédé à l’échauffement d’un match mardi à seulement 22 ans.

Le monde du ballon rond en deuil. Ce mardi, en marge d’un match de football de deuxième division sud-africaine opposant Durban City et Milford FC, le jeune défenseur de 22 ans Sinamandla Zondi, est mort après s’être effondré à l’échauffement.

Official Club Statement pic.twitter.com/q1jeV3WK7a — Durban City FC (@DurbanCity_FC) April 22, 2025

Transporté d’urgence à l'hôpital, le joueur qui était professionnel depuis septembre 2021, n’a malheureusement pas pu être réanimé par les médecins.

«C’est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès de Sinamandla Zondi, connu sous le surnom de ‘Sgora’, un membre très apprécié de la famille Durban City, a indiqué dans un communiqué, le club de Durban City. Sinamandla n'était pas seulement un footballeur talentueux : il était un coéquipier, un ami, un frère, un fils et une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui l'ont côtoyé. Nos pensées les plus sincères vont à sa famille, ses amis, ses coéquipiers, ses entraîneurs et à tous ceux touchés par cette perte tragique. Nous continuerons à les accompagner dans cette épreuve.»

Le match a été interrompu à la mi-temps et définitivement arrêté après l’annonce du décès, dont les causes ne sont pas encore connues.