«Ma b*** est plus grosse que la tienne» : le dérapage d'Anthony Edwards envers un fan des Lakers

Lors du premier match de playoffs NBA entre les Los Angeles Lakers et Minnesota, Anthony Edwards ne s'est pas distingué que par sa performance sur le parquet. L'Américain s'est également fait de nouveaux amis chez les fans des Lakers.

Une amende pour des propos injurieux. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Lakers et les Timberwolves disputaient leur premier match du premier tour des playoffs. Une rencontre qui s'est soldée par une belle victoire de Minnesota sur le parquet de Los Angeles (95-117), mais qui a vu Anthony Edwards complètement craquer face à des fans des Lakers.

Voulant défendre son partenaire Rudy Gobert, qui était prêt à rentrer sur le parquet et qui se faisait chambrer par des supporters aux premiers rangs, l'arrière des Timberwolves a tenu à rappeler le salaire que touchait le pivot tricolore : «Il a 200 millions de dollars ! 200 millions !».

“My Dick bigger than yours”



Anthony Edwards vs Lakers fans is why we love the NBA Playoffs pic.twitter.com/3EPc4ACuDe

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 21, 2025