NBA : Tyrese Haliburton désigné joueur «le plus surcoté» par ses pairs

Comme chaque année, le média américain «The Athletic» réalise un sondage auprès des joueurs de la NBA. Différents sujets sont abordés, et cette année, la palme du joueur le plus surcoté revient à... Tyrese Haliburton.

Une distinction qui ne devrait pas lui faire plaisir. Via un sondage réalisé par le média américain «The Athletic», le joueur d'Indiana, Tyrese Haliburton, a été élu «joueur le plus surcoté» de la ligue américaine par ses pairs.

Près de 90 joueurs NBA ont répondu anonymement à plusieurs sondages (MVP, MIP, 6e homme, meilleure franchise, etc.), et la sentence est tombée pour Tyrese Haliburton, élu «joueur le plus surcoté» avec 14,5% des voix.

Le meneur d'Indiana devance le pivot français Rudy Gobert (10% - Minnesota) et Trae Young (8.9% - Atlanta).

«Surcoté», et pourtant ...

Si le meneur d'Indiana a reçu cette distinction fictive peu glorifiante, les chiffres ne vont pas vraiment dans le sens des votants. All-Star a deux reprises (2023 et 2024) et nommé dans la All-NBA Third Team l'année dernière, Tyrese Haliburton affiche pourtant des statistiques qui pourraient en faire rougir plus d'un dans la ligue américaine avec une moyenne de 20 points (51% au tir) et 10 passes par match dans une des attaques les plus efficaces de la NBA.

Meneur confirmé dans la ligue, le problème le concernant pourrait venir du fait qu'il n'est pas considéré comme un véritable «hooper», c'est-à-dire un joueur capable de trouver des ouvertures en un-contre-un et capable d'aller chercher lui-même ses paniers. Le meneur d'Indiana raffole également du trashtalk (chambrage, nldr), un comportement qui pourrait en irriter plus d'un. Comme ça a été le cas lors du Game 1 face à Milwaukee en playoffs.

S'il ne fait pas l'unanimité dans la ligue, le principal intéressé semble ne pas y accorder de l'importance. «Je sais qui je suis, j'ai confiance en moi et je ne me préoccupe pas de ce que les gens pensent. Mes coéquipiers me font confiance. Le front office et le staff aussi. Je m'en fiche complètement», a-t-il répondu.

Il a par ailleurs été défendu par son entraîneur, Rick Carlisle, qui a dit vouloir «voir les visages des gars qui ont voté», rajoutant que «tout ce truc, c'est des conneries. Et c'est franchement honteux.

Toujours est-il que ce titre individuel fictif semble porter chance à Tyrese Haliburton et Indiana, qui mènent 2-0 dans leur série face à Milwaukee dans ce premier tour des playoffs.