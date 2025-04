Angleterre-France, Tournoi des 6 nations féminin : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le XV de France se déplace à Twickenham, samedi 26 avril, pour défier les Anglaises et tenter de remporter le Tournoi des 6 Nations féminin.

C’est une véritable finale. Tous les deux invaincus et en lice pour le Grand Chelem, le XV de France et l’Angleterre s’affrontent ce samedi lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations féminin. La tâche s’annonce forcément compliquée pour les joueuses de Gaëlle qui restent sur une série de quatorze revers encaissés face aux Anglaises. Mais sur un match tout est possible évidemment.

Pour ce choc, les Bleues, qui n'ont plus remporté la compétition depuis 2018, ont procédé à trois changements dont les titularisations des troisièmes lignes Léa Champon et Charlotte Escudero. L’ailière Kelly Arbey, qui avait déjà joué contre l'Ecosse et le Pays de Galles, fait son retour et prend la place d'Emilie Boulard.

La composition du XV de France

Titulaires : Bourgeois - Grisez, M. Ménager (co-cap.), Vernier, Arbey - (o) Arbez, (m) Bourdon-Sansus - Champon, T. Feleu, Escudero - Fall Raclot, M. Feleu (co-cap.) - Khalfaoui, Bigot, Brosseau

Remplaçantes : Riffonneau, Mwayembe, Bernadou, Zago, Berthoumieu, Maka, Chambon, Queyroi

Programme TV

Angleterre-France Tournoi des 6 nations féminin Samedi 26 avril 17h45 sur France 2