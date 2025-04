Angleterre : un club amateur demande à ses joueurs d’apporter leurs équipements avec tout… sauf un sac, la vidéo devient virale

Le club de Cradley Town FC, qui évolue en division 1 du football amateur anglais, a fait parler de lui sur les réseaux sociaux grâce à un défi génial.

Tout est permis, sauf un sac de sport. Le club de Cradley Town FC fait le buzz ces derniers jours sur les réseaux sociaux avec une vidéo qui a beaucoup fait rire les internautes. La vidéo, vue plus d'1 million de fois, a largement été partagée sur les réseaux sociaux.

Très actif sur son compte X en proposant à ses followers des contenus similaires à des clubs professionnels (réactions d'après-match, live tweet lors des rencontres, programme de la semaine et du week-end), le club anglais a cette fois-ci mis ses joueurs au défi de venir à l'entrainement avec leurs affaires dans n'importe quel contenant... sauf un sac de sport.

Today the lads were challenged with bringing their kit in:

ANYTHING BUT A KITBAG pic.twitter.com/d5XNiCsZGk

— Cradley Town FC (@CradleyTown_FC) April 19, 2025