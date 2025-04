Boxe : un combattant anglais fond en larmes après sa victoire en dénonçant le cyberharcelement (video)

Le boxeur anglais Ben Whittaker a fondu en larmes, dimanche soir après sa victoire contre Liam Cameron. En cause, de nombreux messages reçus sur les réseaux sociaux.

Il n’a pas pu retenir son émotion. Alors qu’il s’est offert une nouvelle belle victoire en carrière professionnelle en battant Liam Cameron en seulement deux rounds après un KO suite à un déferlement de coups, Ben Whittaker a ensuite été submergé par l’émotion devant la presse.

“I couldn’t really enjoy it too much because of what I was going through online.”



An emotional Ben Whittaker speaks to the media after his stoppage win over Liam Cameron in their rematch. pic.twitter.com/guCectgc9m

— Ring Magazine (@ringmagazine) April 20, 2025