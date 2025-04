Football : l’incroyable statistique de ce club italien promu en division supérieure à chaque décès d’un pape

Le club US Avellino, situé dans la région de Naples, a été promu à chaque fois qu’un pape est mort. Et cela s’est encore produit avec François.

C’est une histoire du destin incroyable. Depuis 1958, le club U.S Avellino, qui va passer de la troisième à la deuxième division italienne, à la particularité d’être promu dans les divisions supérieures à chaque décès d’un pape, ou une démission.

Cela a commencé en 1958, année de la mort de Pie XII. A l’époque, la formation est montée en Série C. Plus tard, en 1963, la disparition de Jean XXIII permet à Avellino de retrouver cette troisième division. En 1978, l’équipe monte pour la première et seule fois de son histoire en Série A (première division) après les morts de deux souverains pontifes, Paul VI et Jean-Paul Ier.

Ensuite, il faudra attendre 2005 et le décès de Jean-Paul II pour que l’US Avellino remonte en Série B puis en 2013 avec la démission de Benoît XVI pour retrouver l’antichambre de la Série A. Entre temps, le club était redescendu en troisième division. Et donc cette année, le club a d'ores et déjà validé son accession à la Série B, alors que le pape François est décédé.

A noter que le pape François, fan de football et ferveur supporter du club argentin de San Lorenzo, avait reçu l’US Avellino et béni le maillot.

L’U.S. Avellino 1912 si unisce al dolore di tutti i fedeli per la scomparsa di Papa Francesco.



Il Pontefice pochi mesi fa aveva benedetto e firmato la maglia del club. pic.twitter.com/ODGBl9dXFz — U.S. Avellino 1912 (@usavellino1912_) April 21, 2025

«L'U.S Avellino 1912 se joint à tous les fidèles pour pleurer le décès du pape François. Il y a quelques mois, le pape a béni et signé le maillot du club», a posté sur X le club après sa mort lundi.