Ligue des champions : quels changements l’UEFA souhaite-t-elle effectuer ?

L'UEFA songerait à apporter plusieurs modifications majeures pour la prochaine saison de la Ligue des champions. Parmi elles, la suppression de la prolongation.

À peine implanté, le nouveau format pourrait déjà changer. Selon le quotidien sportif allemand Sport Bild, l'UEFA envisage d'apporter plusieurs modifications majeures au format de la Ligue des champions, avec notamment la suppression de la prolongation et un avantage plus conséquent pour les huit premières équipes de la phase de poule.

Ces changements, selon Bild, pourraient intervenir dès la saison prochaine. Les clubs concernés par la Ligue des champions cette saison auraient fait part de leur point de vue concernant le format de la compétition, et l'UEFA serait très attentive à ces retours.

Une suppression de la prolongation ?

Si la prolongation a toujours été plébiscitée par les fans de foot, de par son caractère parfois hors du commun au vu de certains scénarios dans l'histoire de la compétition, certains clubs seraient pour sa suppression. En cas de résultat nul après les matchs aller-retour, le vainqueur serait déterminé directement lors d'une séance de tirs au but, comme c'est le cas en Coupe de France. L'objectif serait d'alléger le temps de jeu des joueurs dans un calendrier de plus en plus chargé.

Si l'idée est toujours dans les tuyaux et espérée par certains, l'UEFA a pourtant écarté cette hypothèse. Le président Alexander Ceferin avait acté le maintien de la prolongation lors d'une réunion avec les clubs.

Le top 8 avantagé

Autre possible nouveauté qui n'est pas présente lors de cette édition 2024-2025, le Top 8 pourrait être avantagé à l'avenir. En effet, les équipes finissant à ces positions pourraient recevoir les matchs retour des quarts et des demi-finales à domicile, comme c'est déjà le cas cette année pour les huitièmes. Un avantage conséquent qui pourrait faire office de récompense après la phase de poule.

Autre, et dernière, évolution possible, les clubs d'un même pays ne pourraient plus s'affronter avant les quarts de finale. «La protection des pays» pourrait faire son retour comme dans l'ancien format de la Ligue des champions, suite à une baisse notable de l'intérêt des supporters et des diffuseurs TV cette année avec des affiches comme Brest-PSG ou encore Bayer Leverkusen-Bayern Munich.