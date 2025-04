NBA : le terrible blessure de Kristaps Porzingis en sang après un coup de coude au crâne (vidéo)

Le pivot des Boston Celtics a été victime d’un coup de coude sur le crâne lors du match 2 des playoffs NBA contre Orlando. Il a fini le visage en sang.

Des images très impressionnantes. Lors de la deuxième victoire contre le Magic (109-100) dans le premier tour des playoffs NBA, dans la nuit de mercredi à jeudi, Kristaps Porzingis a réalisé un très bon match 20 points et 10 rebonds, malgré une énorme blessure au front après avoir reçu un coup de coude de Goga Bitadze.

Falta flagrante 1 em Goga Bitadze após esse lance com Kristaps Porzingis! pic.twitter.com/uXrc5yHSbr — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) April 24, 2025

L’intérieur Letton a dû quitter brièvement le terrain, le visage en sang, pour se faire poser cinq points de suture, sous les hourras du public du TD Garden. Evidemment, le Géorgien n'a pas fait exprès et est venu de suite s'excuser.

Porzingis est rapidement revenu avec un premier pansement avant de repartir car il saignait encore. Il a fait son retour définitivement pour terminer la rencontre sans aucun souci.

«C'était un match dur, physique. Rien n'a été facile des deux côtés. Chaque rebond est une guerre et ça risque d'être comme ça pour le reste de la série, a confié l’ancien joueur des New York Knicks. J'aime mes moments WWE (ligue américaine de catch, ndlr), c'est sûr, ça arrive (...) et je savais que le public allait suivre, c'est cool».