NBA : Victor Wembanyama a retrouvé les parquets après sa thrombose veineuse

Absent des parquets depuis février et sa thrombose veineuse, Victor Wembanyama a été aperçu en train de s’entraîner au Costa Rica.

Une très belle nouvelle. Actuellement en vacances au Costa Rica après l’élimination des San Antonio Spurs en saison régulière de NBA, Victor Wembanyama a été photographié ballon en main. Il était absent des parquets depuis plus de deux mois en raison d’une «thrombose veineuse profonde» détectée dans son épaule droite.

Le compte Instagram «basket506» a en effet partagé des photos de la star tricolore de 21 ans. Du haut de ses 2,24 m, il s’est entraîné et a réalisé des exercices avant de visiter les installations sportives.

Absent des parquets depuis le 20 février et la fin du All Star Game, le Français est éloigné des parquets avec de longs mois de convalescences. Il a notamment eu un traitement par anticoagulant et même une opération fin mars.

Alors que l’équipe de France disputera l’Eurobasket du 27 août au 15 septembre, il n’est pas certain d’être présent. «Je ne sais pas si c’est réaliste, il y a beaucoup d’incertitudes Se projeter, ce ne serait pas du tout pertinent», avait-il confié.