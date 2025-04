Serie A : le kiné de Lecce retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Italie

Le kinésithérapeute de l'équipe de Lecce, Graziano Fiorita, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, où l'équipe italienne séjournait avant son match contre l'Atalanta.

Une mort subite à 38 ans. Le corps du kinésithérapeute et ostéopathe de Lecce, Graziano Fiorita, a été retrouvé sans vie ce jeudi matin dans une chambre d'hôtel de Coccaglio, où l'équipe séjournait avant son match face à l'Atalanta Bergame initialement prévu ce vendredi soir en Serie A.

«L'U.S. Lecce, profondément choquée, annonce que Graziano Fiorita est décédé subitement. Le kinésithérapeute, qui travaille chez les Giallorossi depuis plus de vingt ans, était avec l'équipe lors de la retraite à Coccagli», a annoncé le club sur son compte X.

L'U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent'anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio.

Le club italien ajoute que «dans ce moment de profonde douleur et d'incrédulité totale, où tout mot serait superflu, le club ne peut que se rassembler autour de sa femme Azzurra et de ses enfants Carolina, Davide, Nicolò et Riccardo, de sa mère Francesca et de toute sa famille», avant de confirmer que la rencontre face à l'Atalanta prévue ce vendredi est reportée à une date ultérieure.

Le football italien en deuil

De nombreux clubs de Serie A, ainsi que l'instance de football italienne ont tenu à partager leur vive émotion et leur soutien indéfectible sous le communiqué de l'U.S. Lecce.

«La Lega Serie A s'associe au deuil de Graziano Fiorita, figure historique de l'US Lecce. Nos pensées vont à la famille, au club et à toute la communauté Giallorossi en ce moment de deuil», a écrit l'instance sur son compte X.

Lega Serie A si unisce al cordoglio per la scomparsa di Graziano Fiorita, figura storica dell'U.S. Lecce. Ci stringiamo alla famiglia, al club e a tutta la comunità giallorossa in questo momento di lutto.

La journée de Serie A avait déjà été perturbée cette semaine suite au décès du pape François lundi dernier. Trois autres matchs avaient été décalés à des dates ultérieures pour laisser place aux obsèques du souverain pontif ce samedi.