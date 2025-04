Football : l’énorme craquage d’Antonio Rüdiger, qui a lancé un objet sur l’arbitre, lors de Real Madrid-FC Barcelone (vidéo)

Lors de la finale perdue par le Real Madrid contre le Barça (3-2, a.p.), l’Allemand Antonio Rüdiger a pris un carton rouge après avoir complètement craqué.

Il a totalement «vrillé». Si les Clasicos Real Madrid-FC Barcelone sont toujours les matchs les plus passionnés et tendus, celui de samedi soir en finale de la Coupe du Roi en a encore été un exemple.

En fin de rencontre, Antonio Rüdiger, sur le banc de touche après son remplacement par Endrick, a explosé à la suite d’une faute sifflée contre Kylian Mbappé.

Des excuses sur les réseaux sociaux

Le défenseur du Real Madrid a sorti de sa poche de glace et l’a jeté en direction de l’arbitre qui l’a logiquement expulsé. L’international allemand ne s’est pas calmé et a dû être retenu par plusieurs membres du staff et ses coéquipiers.

Le dérapage complet d'Antonio Rüdiger en fin de match ! #ElClásicopic.twitter.com/BTFMEXBhfn — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 26, 2025

D’après le règlement de la Fédération espagnole de football, Antonio Rüdiger pourrait écoper de 4 à 12 matchs de suspension, pour le jet de projectile vers Ricardo de Burgos Bengoetxea. Pour rappel, l’arbitre avait fondu en larmes vendredi en dénonçant les pressions constantes de la chaîne Real Madrid TV.

Au total, trois joueurs merengues ont été expulsés pour des protestations violentes envers l’officiel : Antonio Rüdiger, Jude Bellingham et Lucas Vazquez.

Ce dimanche, le joueur a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux : «Il n'y a aucune excuse pour mon comportement d'hier soir. J'en suis vraiment désolé. Après 111 minutes, je n'étais plus en mesure d'aider mon équipe et j'ai commis une erreur. Je m'excuse encore une fois auprès de l'arbitre et de tous ceux que j'ai déçus.»