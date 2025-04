«Les joueurs sont des m****s» : un ex-international tacle ses coéquipiers après une nouvelle défaite de Caen

Après la défaite 4-0 contre Lorient ce samedi 26 avril lors de la 32e journée de Ligue 2, le capitaine de Caen, assuré de finir dernier, a vivement critiqué son équipe devant la presse.

Il n’a pas mâché ses mots. Après la nouvelle défaite du Stade Malherbe de Caen (4-0 à Lorient), synonyme de dernière place officielle de la Ligue 2, Yann M’Vila, ancien international tricolore, s’est lâché sur le niveau de jeu et l’absence de combativité des joueurs normands tout au long de la saison.

«Je suis passé à un niveau supérieur de déception, a confié l’ancien joueur du Stade Rennais dans des propos retranscrits par France Bleu. Même si aujourd'hui, on a joué contre la meilleure équipe du championnat, si on arrive à finaliser dans les 30 derniers mètres les actions, on peut les mettre en difficulté. Mais même ça, on n'y arrive pas. Eux [les joueurs de Lorient], quand ils ont le ballon dans les 30 derniers mètres, c'est pour tuer. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils nous ont tués. De base, pour gagner un match, il faut marquer des buts. De bien défendre déjà, mais après, il faut marquer des buts. Eux, ils savent le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils montent en Ligue 1.»

«On n'a pas faim»

Celui qui portait le brassard en Bretagne en l’absence de Romain Thomas a été encore plus loin ensuite. «On ne va pas se mentir, on est à notre place. On a fait une saison chaotique, une saison de m****, a-t-il expliqué par la suite. Un club comme Caen qui arrive dernier de Ligue 2, c'est que les joueurs sont des m****s. Je n'ai jamais vu ça. J'ai pu jouer le maintien avec Sunderland par exemple, en Angleterre. Il y avait 11 joueurs sur le terrain. On a réussi à faire des coups contre Chelsea par exemple, ou Manchester, parce qu'il y avait 11 lions sur le terrain. Mais là, on n'a pas de détermination. Et quand tu n'as ni le foot, ni la détermination, tu es à ta place, c'est tout. Tu descends en National et tu fermes ta gueule ! J'ai essayé de chercher des solutions toute la saison, de comprendre pourquoi, mais au bout d'un moment c'est mental. Le foot se joue avec la tête. On n'a pas faim. On regarde le ballon et on laisse l'adversaire le prendre.»

Pour rappel, le Stade Malherbe de Caen, qui est officiellement relégué en National depuis la journée précédente, est la propriété de Coalition Capital, le fonds d’investissements emmené par Kylian Mbappé, qui a racheté 80% des parts du club l’été dernier.