Liège-Bastogne-Liège 2025 : combien Tadej Pogacar va-t-il toucher après sa victoire ?

Le champion du monde slovène Tadej Pogacar a clôturé sa magistrale campagne de classiques avec un nouveau récital solitaire ce dimanche à Liège-Bastogne-Liège où il a de nouveau plané au-dessus de la concurrence.

C'est à l'issue d'une course sans suspense que le champion du monde Tadej Pogacar a remporté, ce dimanche, son troisième classique Liège-Bastogne-Liège. Il s'est imposé en solitaire avec un peu plus d'une minute d'avance sur l'Italien Giulio Ciccone et l'Irlandais Ben Healy.

Avec ce succès, Tadej Pogacar va repartir avec une belle somme allouée au vainqueur, à savoir 20.000 euros. Giulio Ciccone récupère 10.000 euros tandis que Ben Healy touchera, lui, 5.000 euros.

La dotation du Liège-Bastogne-Liège

Vainqueur = 20.000 euros

2e = 10.000 euros

3e = 5.000 euros

4e = 2.500 euros

5e = 2.000 euros

6e = 1.500 euros

7e = 1.500 euros

8e = 1.000 euros

9e = 1.000 euros

10e = 500 euros