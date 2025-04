Liège-Bastogne-Liège 2025 : Tadej Pogacar remporte, en solitaire, sa troisième «Doyenne» des classiques

Le champion du monde Tadej Pogacar a remporté, ce dimanche, la classique belge Liège-Bastogne-Liège. Le cycliste slovène s'offre sa troisième victoire sur cette course.

Au-dessus du lot. Tadej Pogacar a remporté en solitaire dimanche son troisième Liège-Bastogne-Liège pour clore une saison des classiques monumentale. Le Slovène, qui s'est envolé comme prévu dans la côte de la Redoute à 34 km de l'arrivée, a devancé d'une minute l'Italien Giulio Ciccone et l'Irlandais Ben Healy.

Annoncé comme le principal rival de Tadej Pogacar, le Belge Remco Evenepoel, vainqueur de la Doyenne en 2022 et 2023, n'a jamais été dans le coup et a terminé à plus de trois minutes du vainqueur.

Un succès retentissant

Avec ce troisième succès décroché sans l'ombre d'un suspense dans le cité ardente, après 2021 et 2024, Pogacar s'ancre un peu plus dans la légende du cyclisme.

Le leader d'UAE devient le deuxième coureur après Eddy Merckx, considéré comme le plus grand de tous les temps, à remporter la même année le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège.

Le champion du monde en titre, qui avait écrit au feutre sur son dossard un mot en la mémoire de la mère de sa compagne, décédée il y a trois ans, est même le premier à monter sur le podium de six Monuments consécutifs.

Neuf Monuments à son actif

Le Slovène compte désormais neuf Monuments, les cinq plus grandes classiques du calendrier, à son actif. Il rejoint Fausto Coppi, Sean Kelly et Constante Giardengo à la troisième place du palmarès de tous les temps.

Eddy Merckx détient le record avec 19 Monuments dont cinq Doyennes. Sa victoire à Liège parachève une campagne des classiques intense où Pogacar aura brillé sur tous les fronts.