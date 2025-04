MotoGP : deuxième du Grand Prix d'Espagne, Fabio Quartararo décroche un premier podium depuis 2023

Parti en pole position, le Français Fabio Quartararo a terminé deuxième du Grand Prix d'Espagne de MotoGP ce dimanche derrière Alex Marquez. Il n'était plus monté sur le podium depuis 2023.

Une deuxième victoire qui fait du bien. L'Espagnol Alex Marquez a remporté le Grand Prix d'Espagne de MotoGP devant le Français Fabio Quartararo, parti en pole position, dimanche à Jerez.

VICTOIRE D'ALEX MARQUEZ ! VICTOIRE DE GRESINI À JEREZ !



Álex Márquez s'impose pour la toute première fois dans la catégorie reine, devant Fabio Quartararo 🥈 et Francesco Bagnaia



Marc Márquez termine finalement 12e après sa chute #SpanishGP | #MotoGPpic.twitter.com/rEHlkZbbiV — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) April 27, 2025

Auteur à la surprise générale de la pole position samedi, avant de chuter dès le deuxième tour de la course sprint, «El Diablo», seulement doublé par Alex Marquez, a tenu bon cette fois pour retrouver le podium en Grand Prix qui le fuyait depuis 560 jours et sa troisième place au GP d'Indonésie le 15 octobre 2023. Et il faut même remonter au 21 août 2022 pour le voir obtenir une place de dauphin le dimanche.

Une première dans l'histoire

«C'est incroyable. Être sur le podium c'est tellement spécial surtout que l'écart avec Alex était pas si grand. Ça a été des années tellement longues. Merci à tous les fans. Après la chute hier, tout le monde m'a applaudi. J'ai hâte d'être au Mans», a confié le Niçois à l’arrivée.

De son côté, celui qui a fêté ses 29 ans mercredi, deuxième en Thaïlande, en Argentine et aux États-Unis, a enfin obtenu une première victoire dans la catégorie reine, au bout de 94e course. Et grâce à ce succès, le Catalan s'est offert la tête du championnat du monde avec seulement 1 petit point d'avance sur son grand frère, qui a chuté avant de repartir et de terminer dans les points (12e place).

«C'est comme un cadeau d'anniversaire, gagner ici c'est phénoménal ! L'ambiance a été fantastique, a confié l’Espagnol. J'ai un peu trop attaqué en début de course, mais après quand je suis passé en tête je suis resté concentré et j'ai essayé de ne laisser aucune chance aux autres de me rattraper.» D'ailleurs, autre cadeau, les Marquez deviennent les premiers frères de l'histoire vainqueurs d'une course dans la catégorie reine.