NBA : le surprenant dunk au buzzer d'Aaron Gordon lors de Nuggets-Clippers (vidéo)

Les Denver Nuggets ont arraché un succès précieux contre les Los Angeles Clippers (99-101), dans la nuit de samedi à dimanche grâce à un dunk au buzzer.

Aussi surprenant qu’important. Dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27 avril, Aaron Gordon a offert une précieuse victoire aux Nuggets lors du premier tour des playoffs NBA. Denver l’a emporté 101-99 au buzzer sur le parquet des Clippers de Los Angeles, pour revenir à 2-2 avant le cinquième match mardi 29 avril, dans le Colorado.

AARON GORDON DUNK AT THE BUZZER FOR THE NUGGETS WIN!!!



ONE OF THE CRAZIER ENDINGS YOU'LL SEE #TissotBuzzerBeater#YourTimeDefinesYourGreatnesspic.twitter.com/BVdHdAEP1Q

— NBA (@NBA) April 27, 2025