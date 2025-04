Serie A : après sa victoire sur le Torino (2-0), Naples repasse devant l'Inter au classement à quatre journées de la fin du championnat

Dans le cadre de la 34e journée de la Serie A, Naples a pris les commandes du championnat italien en surclassant le Torino (2-0) ce dimanche, quelques heures après la chute à domicile de l'Inter Milan face à l'AS Rome (1-0). La lutte pour le scudetto s'annonce passionnante.

Cette 34e journée pourrait peser lourd sur le nom du futur vainqueur de la Serie A. À quatre journées du terme de la saison, le Napoli est le nouveau leader avec trois points d'avance sur l'Inter, après sa victoire sur le Torino, ce dimanche soir (2-0).

L'équipe d'Antonio Conte, déjà en tête de la 6e à la 14e journée, puis de la 19e à la 25e journée, a repris son destin en main grâce à un doublé de l'Écossais Scott McTominay (7e, 41e).

Pour empocher le quatrième scudetto de son histoire, deux ans après le dernier et un an après une saison 2023-24 catastrophique (10e), Naples devra produire le meilleur contre ses quatre derniers adversaires nettement à sa portée, dont trois (Lecce, Parme et Cagliari) doivent encore assurer leur maintien.

L'Inter coince

Du côté de l'Inter, les choses se compliquent. L'équipe de Simone Inzaghi vient de concéder face à la Roma une troisième défaite consécutive, du jamais-vu depuis que l'ancien entraineur de la Lazio a repris les commandes de cette équipe.

Battue à Bologne (1-0) le week-end dernier en Serie A, humiliée par l'AC Milan en demi-finale de la Coupe d'Italie (3-0) mercredi, son équipe n'a pas réussi à répondre au but de Matias Soulé (22e).

L'absence sur blessure de Marcus Thuram et l'inefficacité de ses doublures, Marko Arnautovic ce dimanche, n'expliquent pas tous les maux actuels de l'Inter. Sa défense, son habituel point fort, a concédé au moins un but lors des neuf derniers matchs.

«Retrouver de l'énergie»

Autre mauvaise nouvelle pour l'Inter, Benjamin Pavard s'est blessé à la cheville gauche et est incertain pour le choc contre le Barça en demi-finale aller de la Ligue des champions.

«Trois défaites en une semaine, cela fait mal, nous ne sommes pas habitués à une telle série. C'était un match très important, mais on a manqué de lucidité. Il faut tenter de retrouver de l'énergie, on ira à Barcelone avec beaucoup de respect pour cette équipe, mais sans peur», a analysé Simone Inzaghi. Cette année, la Serie A pourrait encore nous réserver quelques surprises.