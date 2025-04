Boxe : le face-à-face entre Oleksandr Usyk et Daniel Dubois dégénère, la sécurité intervient (vidéo)

Ce lundi, Daniel Dubois et Oleksandr Usyk ont effectué leur premier face-à-face de leur combat de boxe revanche prévue le 19 juillet. Et la tension était présente.

Il n’a pas pu se retenir. Ce lundi, au lendemain de l’officialisation du combat revanche contre Oleksandr Usyk, Daniel Dubois a bousculé le boxeur ukrainien, champion des poids lourds, lors d'une première rencontre houleuse au stade de Wembley.

Daniel Dubois shoves Oleksandr Usyk in first face-off as security intervenes!



Queensberry Promotions pic.twitter.com/omz3iRYQ0e

