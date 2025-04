Cyclisme : un spectateur s’infiltre en vélo dans la course féminine de Liège-Bastogne-Liège (vidéo)

Ce dimanche, un homme a fait irruption dans la course femmes de Liège-Bastogne-Liège avant d’être intercepté par un commissaire de course.

Une scène totalement ridicule. Un spectateur s’est bêtement mis en évidence en s’insérant à vélo sur le parcours de la course cycliste femmes de Liège-Bastogne-Liège, dimanche. L’incident s’est produit à environ 32 kilomètres de l’arrivée après le sommet de La Redoute.

Après s’être mis à hauteur de la Néerlandaise Pauliena Rooijakkers et l’Allemande Antonia Niedermaier, celui qui s’est habillé de la tenue des UAE Team Emirates de Tadej Pogacar a été repéré et écarté par un commissaire de course.

«Il y a toujours un crétin absolu qui se sent obligé de faire de l’humour. Quel con», a lâché le commentateur de BlueSky, Tim Bonville-Ginn.

L’intrusion intempestive n’a pas empêché la Mauricienne Kim Le Court de signer le plus beau succès de sa carrière en réglant au sprint les Néerlandaises Puck Pieterse et Demi Vollering.