«J’ai peur de mourir» : un ancien joueur de Ligue 1 victime des gangs à Haïti

Ancien attaquant de Caen et Nancy, Jeff Louis, qui est retourné vivre en Haïti, a été victime des gangs qui sévissent dans la région, comme il l’a confié dans une interview.

Un témoignage bouleversant et inquiétant. Jeff Louis, ex-footballeur de Nancy et Caen notamment, a lancé un appel au secours après avoir été victime des pillages de gangs qui lui ont tout pris à Haïti.

«Des gangs se sont emparés de Mirebalais, la ville où j’ai ma maison, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Port-au-Prince. Ils m’ont tout pris, a confié le joueur à L’Est Républicain. Je n’ai pas eu d’autre choix que de fuir. Ces gens-là n’ont aucune valeur, aucune considération pour la vie humaine. Si tu leur poses un problème, ils te tuent.»

«Je vais me retrouver à la rue, sans rien»

Celui qui a mis un terme à sa carrière en 2018, Jeff Louis a indiqué craindre pour sa vie. «J’ai quitté mon quartier de Mirebalais, mais je ne me sens pas davantage en sécurité. J’ai peur de mourir, a-t-il indiqué. Il me reste un tout petit peu d’argent pour dormir à l’hôtel pendant quelques jours mais, après ça, je vais me retrouver à la rue, sans rien.»

La violence des gangs à l’extérieur de la capitale Port-au-Prince ne fait qu’augmenter ces dernières semaines, à tel point que plus 50.000 personnes ont été déplacées de la ville.