Tennis : interview stoppée, spidercam bloquée… Les images de la coupure d’électricité au Masters 1000 de Madrid (vidéo)

L’énorme coupure de courant qui paralyse le Portugal et l’Espagne a touché le Masters 1000 de Madrid et ses matchs de tennis.

Scènes inédites à Madrid. La coupure de courant massive qui frappe l’Espagne, le Portugal et une partie de la France ce lundi, a touché le sport. Ainsi, les rencontres des Masters 1000 ATP et WTA de Madrid ont toutes été interrompues.

Cette coupure a donné lieu à des moments assez improbables. Ainsi, après sa qualification, la N°4 mondiale Coco Gauff, qui a battu la Suissesse Belinda Bencic (6-4, 6-2), a vu son interview sur le court couper net.

A power outage disrupted large parts of Spain during Coco Gauff’s post-match interview at the Madrid Open.



