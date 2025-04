Football : un club américain en pole pour recruter Paul Pogba

Libre de signer où il veut depuis la levée de sa suspension en mars, Paul Pogba pourrait rebondir dans un championnat exotique, en MLS.

Et si Paul Pogba vivait le rêve américain ? Après sa suspension de dix-huit mois, suite à un teste positif à la testostérone en 2023, l'ex-milieu de terrain de l'Equipe de France pourrait bientôt retrouver les terrains selon les informations du média américain, The Washington Post.

En effet, libre de signer où il veut depuis le 11 mars, Paul Pogba pourrait faire ses valises et découvrir la MLS au DC United, seul club de la ligue américaine avec qui «La Pioche» peut négocier. Selon The Washington Post, le club de la capitale des Etats-Unis possède les «droits de découverte» de l'international tricolore.

Concrètement, ce mécanisme permet à chaque franchise ou club de placer sur une liste jusqu'à cinq joueurs qui ne sont pas encore sous contrat avec la Ligue nord-américaine. Une fois un footballeur «choisi», les autres équipes n'ont plus le droit de négocier avec lui.

Des discussions qui avancent

Selon les informations du média américain, Paul Pogba discuterait depuis «plusieurs mois» avec DC United, là où évolue l'ancien joueur de Liverpool Christian Benteke. Installé depuis plusieurs mois à Miami pour se refaire une santé physique en vue d'un nouveau challenge, «La Pioche» n'a jamais caché son envie de retrouver le monde du football professionnel.

«J'ai encore faim. Je me suis entraîné seul, mais je n'ai jamais abandonné et j'ai toujours poursuivi mon rêve et ce que je veux accomplir», a-t-il expliqué ce lundi sur son compte Instagram.

Alors que le nom de Pogba était fortement évoqué du côté de l'Olympique de Marseille cet hiver, c'est bien de l'autre côté de l'Atlantique que l'avenir de l'international français, qui a joué 91 fois sous le maillot Bleu, pourrait s'écrire. Son rêve de disputer la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord avec son grand ami Antoine Griezmann n'est peut-être finalement pas hors de portée.