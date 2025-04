«Je vais t'apprendre à écraser les gens» : une légende du MMA propose ses services à Patrice Evra

Khabib Nurmagomedov, ancien champion UFC, a proposé à Patrice Evra de l’entraîner avant ses débuts dans le MMA, le 23 mai prochain à Paris.

Un coach très spécial. Khabib Nurmagomedov, ancien champion poids léger de l’UFC à la retraite (29 victoires en autant de combats en carrière), a proposé ses services au footballeur français Patrice Evra qui s’est lancé dans le MMA. A 43 ans, l’ancien joueur de Manchester United va faire ses débuts lors du PFL Paris le 23 mai prochain.

«Je dois m’entraîner. Il faut que je prenne ça au sérieux. Tu sais à quel point je te respecte, à quel point je respecte ce sport, c’est pourquoi j’ai vraiment besoin d’une séance d’entraînement avec toi, a lâché l’ancien capitaine de l’équipe de France dans une visio publiée sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi j’ai vraiment besoin de m’entraîner avec toi, parce que je veux apprendre des meilleurs.»

«Je t’ai dit à plusieurs reprises de m’envoyer ta position et je te trouverai. Envoie-moi ta position, dis-moi où tu es, lui a répondu celui qui s’occupe d’athlètes comme Islam Makhachev. Quand je te verrai, tu devras être prêt et c’est tout. Pour le reste, je vais m’en occuper. Je vais t’apprendre à écraser les gens.»

L’adversaire de l’ex-joueur de Monaco et de l’OM, notamment, n’a pas encore été révélé et on ne sait pas encore si Khabib sera présent dans les travées de l’Accor Arena de Paris le 23 mai.