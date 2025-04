Ligue des champions : le PSG s'impose à Arsenal et prend une option sur la qualification (0-1)

Le PSG s'est imposé ce mardi soir sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions (0-1). Une victoire qui donne aux hommes de Luis Enrique un léger avantage avant le match retour la semaine prochaine.

Une victoire XXL. Le Paris Saint-Germain a réalisé un gros coup ce mardi soir sur la pelouse de l'Emirates Stadium à Londres face aux Gunners d'Arsenal en remportant la demi-finale aller de la Ligue des champions (0-1). Si les Parisiens ont souffert dans le jeu en seconde période, ils ont réussi à repousser les assauts des Londoniens jusqu'au bout, grâce notamment à un très bon Gianluigi Donnarumma.

La première manche est à nous !

Rendez-vous mercredi au Parc a href="https://twitter.com/hashtag/ARSPSG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ARSPSG (0-1) | #UCLpic.twitter.com/NuH6cVGtkc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 29, 2025

Dembélé, unique buteur

Après une fantastique séquence de conservation avec plus de 30 passes, les Parisiens ont rapidement trouvé l'ouverture sur leur première occasion. Ousmane Dembélé, bien servi en retrait par Khvicha Kvaratskhelia, vient tromper David Raya (4e) pour marquer son 33e but cette saison toutes compétitions confondues au meilleur des moments pour Paris.

OUSMANE DEMBÉLÉ OUVRE LE SCORE APRÈS 3 MINUTES DE JEU !#ARSPSG | #UCLpic.twitter.com/wxdzjetPoM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 29, 2025

En seconde période, les Rouges et Bleus ont souffert, mais Gianluigi Donnarumma a été impérial dans ses buts, avec notamment un arrêt exceptionnel sur une frappe de Leandro Trossard. Les Parisiens auraient pu mener plus largement en fin de rencontre, si Bradley Barcola et Gonçalo Ramos n'avaient pas été maladroits.

Le PSG aura donc un avantage à défendre la semaine prochaine au Parc des Princes pour espérer se qualifier en finale de la Ligue des champions.