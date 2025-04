Ligue des champions : Nasser al-Khelaïfi aperçu dans le métro londonien avant Arsenal-PSG ?

À quelques heures de la demi-finale de la Ligue des champions entre Arsenal et le PSG, Nasser al-Khelaïfi a été aperçu dans le métro londonien, tout sourire.

Le président parisien au plus proche des fans. Alors que le Paris Saint-Germain se déplace ce mardi soir sur la pelouse de l'Emirates pour y défier Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, le président du club de la capitale a été aperçu ce lundi dans le métro londonien, en compagnie de fans venus de Paris.

Comme à chaque déplacement de son équipe, Nasser al-Khelaïfi a fait le voyage à Londres. L'image a été capturée au moment où le Qatari revenait de l'entraînement veille de match des Parisiens.

#PSG#ARSPSG Vu dans le métro londonien ce lundi en revenant de l’entraînement à l’Emirates, le président du @PSG_inside Nasser Al-Khelaifi en pleine discussion avec des fans venus de Paris @ChampionsLeague@CanalplusFootpic.twitter.com/33qMS1Y91G — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) April 28, 2025

Un parcage limité pour le PSG

Suite à un désaccord avec Arsenal, les supporters du Paris Saint-Germain ne seront «que» 2.500 ce soir à l'Emirates Stadium. Les Rouges et Bleus pouvaient espérer gagner 500 places supplémentaires dans le parcage, comme le prévoient les règles de l'UEFA, mais le club londonien n'a pas accepté cette requête.

En effet, selon la règle, 5% de la capacité maximale du stade où se joue la rencontre est allouée aux supporters adverses. Dans le cas de l'Emirates Stadium, qui peut accueillir 60.000 spectateurs, les Parisiens auraient dû être environ 3.000 en parcage visiteur. Mais le club anglais se dit obligé de baisser cette jauge à 2.500 à la suite d'une consigne des autorités locales. Nasser al-Khelaïfi a fait part de son mécontentement à la suite de cette décision.

Le Paris Saint-Germain a tenté de plaider sa cause devant l'UEFA, sans gain de cause. Pire, les supporters parisiens seront même privés de matériel ce soir à l'Emirates (drapeaux, tambours) dans l'une des rencontres les plus importantes de la saison.