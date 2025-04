Tennis : Novak Djokovic déclare forfait pour le Masters 1000 de Rome

Quelques semaines avant Roland-Garros, Novak Djokovic a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Rome qui se déroule du 7 au 18 mai prochain.

Une annonce qui pose question. À quelques semaine de Roland-Garros (25 mai - 8 juin), l'ancien n°1 Novak Djokovic a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Rome ce mardi, ont annoncé les organisateurs du tournoi italien, sans donner la raison de ce forfait.

Novak Djokovic has announced he won't take part to #IBI25.



See you next year, Nole pic.twitter.com/UfRmUck5kc

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) April 29, 2025