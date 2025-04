Tennis : un joueur australien, vainqueur de Wimbledon et de l'US Open en double, suspendu 18 mois pour dopage

Vainqueur de Wimbledon et de l'US Open en double, l’Australien Max Purcell a été suspendu 18 mois pour dopage, a annoncé mardi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis.

Il a finalement accepté sa suspension. L’Australien Max Purcell a décidé de purger sa suspension de 18 mois pour dopage. En décembre 2024, le joueur de 27 ans s'était volontairement retiré du circuit ATP, se décrivant alors comme «dévasté» et affirmant qu'il n'avait pas eu l'intention d'enfreindre les règles antidopage.

Purcell a admis avoir commis une faute en recevant des perfusions intraveineuses de vitamines de plus de 500 ml les 16 et 20 décembre 2023. La limite fixée par le Code mondial antidopage est de 100 ml par période de 12 heures. Sa suspension, tenant compte de son retrait volontaire, prendra fin le 11 juin 2026. Il devra également renoncer à ses résultats et à ses gains pour la période comprise entre le 16 décembre 2023 et le 3 février 2024. La coopération de Purcell avec l'Itia a permis de réduire la durée de la sanction de 25%, selon l'instance.

«Cette affaire n'implique pas un joueur contrôlé positif à une substance interdite, mais démontre que les règles antidopage sont plus larges que cela, a souligné Karen Moorhouse, la directrice générale de l'Itia. J'ai accepté l'erreur que j'ai commise et je vais m'assurer d'être encore plus diligent avec tout ce qui concerne l'intégrité du sport.» Le natif de Sydney a remporté le titre en double messieurs à Wimbledon en 2022 aux côtés de son compatriote Matthew Ebden et à l'US Open en 2024 en duo avec Jordan Thompson, un autre joueur australien. En simple, il avait atteint la 40e place en octobre 2023.

Le cas de Purcell est la dernière affaire de dopage en date dans le tennis. L'ancienne n°1 mondiale polonaise Iga Swiatek, a repris la compétition après avoir accepté l'an dernier une suspension d'un mois à la suite d'un contrôle positif à une substance interdite. Le numéro un chez les hommes, l'Italien Jannik Sinner, n'a lui pas joué depuis qu'il a accepté une suspension de trois mois pour dopage en février, après avoir été contrôlé positif à deux reprises à des traces de clostébol, un stéroïde, en mars 2024. Le triple vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem doit revenir à la compétition lors du Masters 1000 de Rome, qui se déroulera du 7 au 18 mai.