Football : la fédération écossaise interdit aux transgenres de participer aux compétitions féminines

La fédération écossaise de football a décidé ce mardi 19 avril d'interdire les footballeuses transgenres a participer aux compétitions féminines. Une annonce qui fait suite à une décision de la Cour suprême britannique il y a deux semaines.

Une décision inédite. La fédération écossaise de football (The Scottish FA) a annoncé ce mardi que les footballeuses transgenres ne pourront plus participer aux compétitions officielles féminines. Une annonce qui intervient quelques semaines après la décision de la Cour suprême britannique, le 16 avril dernier, de définir les femmes par rapport à leur sexe biologique et non à leur genre.

La fédération écossaise s'est donc alignée sur la position de la Cour suprême, interdisant les athlètes transgenres à concourir dans les compétitions officielles, selon plusieurs médias britanniques comme la BBC. Jusqu'ici, les footballeuses transgenres pouvaient participer à des compétitions, à condition que leur taux de testostérone ne dépasse pas un certain seuil.

Une réponse de la fédération anglaise attendue

Si à l'instant T, aucune joueuse ne se trouvait dans ce cas de figure dans les principaux championnats écossais, la décision a tout de même été prise par la fédération. La question est maintenant de savoir si la fédération anglaise sera sur la même longueur d'onde.

Interrogée à ce sujet par le Telegraph, cette dernière a indiqué «examiner attentivement sa politique et prendre conseil auprès d'un conseiller juridique». Près de 20 joueuses transgenres sont recensées dans les niveaux amateurs en Angleterre.