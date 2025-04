Formule 1 : la femme d’un champion du monde s’est fait voler un bagage avec 300.000 euros de produits de luxe à Londres

La femme de Jenson Button, champion du monde de Formule 1 en 2009, s’est fait voler un bagage contenant 300.000 euros de produits de luxe à Londres.

Elle ne veut plus jamais y retourner. Brittny Button, mannequin américain et épouse de Jenson Button, a été victime d’un vol de bagage à Londres le 13 février dernier dans la gare de Saint-Pancras, contenant 300.000 euros de produits de luxe, dont deux sacs estimés à plus de 80.000 euros.

«J'étais un peu choquée, a confié au Daily Mail la femme de l'ancien champion du monde de Formule 1. Ce sentiment général d'insécurité à Londres, avec tellement de monde... Tout semblait chaotique. Après coup, je me suis demandée si je n'aurais pas dû garder mon bagage avec moi, parce que Jenson peut parfois être un peu trop insouciant, trop confiant et un peu trop détendu. Il me tournait le dos, et un type est arrivé et a attrapé la valise. On ne l'a même pas vu faire. Ils nous surveillaient probablement.»

Ancienne égérie du magazine Playboy, Brittny Button (34 ans) est directement rentrée chez elle en Californie. «J'ai commencé à pleurer, j'étais un peu en colère contre Jenson parce que j'avais l'impression qu'il avait fait une erreur, mais ce n'est pas de sa faute si quelqu'un nous surveillait, a indiqué celle qui est désormais décoratrice d’intérieur. Il s'est également fait voler son sac il y a quelques mois dans un parking à Londres.»

Cinq jours après les faits, un suspect de 41 ans a été arrêté et placé en détention provisoire dans l’attente de sa condamnation. Plusieurs objets de la valise ont été répertoriés sur des sites de vente en ligne.