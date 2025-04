«L'équipe la plus exceptionnelle d'Europe» : la presse britannique impressionnée par la prestation du PSG contre Arsenal

Après la très belle victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse d'Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions hier soir, la presse anglaise est unanime sur l'équipe de Luis Enrique. Elle est «éblouissante».

«L'équipe la plus exceptionnelle d'Europe». Ce sont avec ces mots que le journal anglais le Telegraph décrit le Paris Saint-Germain hier soir après sa victoire lors de la première manche de sa demi-finale de Ligue des champions face aux Gunners d'Arsenal. L'ensemble des médias anglais est unanime : le PSG a été supérieur au club londonien.

Conquis notamment par l'entame de match presque parfaite des coéquipiers d'Ousmane Dembélé, le Telegraph, par le biais du journaliste Sam Wallace, a titré son papier : «Vingt minutes de perfection laissent Arsenal avec une montagne à gravir».

«C'est une excellente équipe d'Arsenal», a insisté Sam Wallace. «Malheureusement, elle semble avoir rencontré l'équipe la plus exceptionnelle d'Europe cette année, et peut-être même bien plus. Le PSG a éliminé Liverpool et Aston Villa, et a battu Manchester City lors de l'avant-dernier match de championnat en janvier.»

Le PSG a «conquis l'Europe»

Mais le Telegraph n'est pas le seul média britannique à avoir été impressionné par les Parisiens. Pour le Daily Mail, Paris a «surclassé» Arsenal. «Ce n'était pas le PSG qui avait vacillé lors du match retour de son quart de finale contre Villa plus tôt ce mois-ci», a détaillé le tabloïd anglais. «C'était le PSG qui avait dominé Liverpool à domicile et à l'extérieur lors du tour précédent.»

Autres médias britanniques tombés sous le charme des hommes de Luis Enrique, The Sun et le Guardian, en plus de relever les prestations XXL d'Ousmane Dembélé et de Gianluigi Donnarumma, déclare son admiration pour le club de la capitale : «les champions de France ont démontré pourquoi ils ont conquis tant d'admirateurs à travers le continent cette saison, en donnant le ton pendant les 35 premières minutes environ. Et encore vers la fin, lorsqu'ils ont habilement resserré leur emprise.»

Tomorrow's @SunSport back page:



'BELE ACHE



First leg defeat hard for Mik to stomach | @CharlieWyett | pic.twitter.com/YByPmMjcF7 — Sun Sport (@SunSport) April 29, 2025

Les tribunes à l'avantage de Paris

Autre point de convergence entre les différents médias britanniques, et qui n'a rien à voir avec le terrain, le match a également été gagné en tribunes par le PSG. Pour Oliver Brown, journaliste pour le Telegraph, «Arsenal a appris durement que leurs supporters n'étaient pas au niveau des ultras européens», pointant du doigt le manque d'ambiance criant à l'Emirates Stadium hier soir. Un constat partagé par Wayne Rooney à la télévision anglaise.

'Mikel Arteta was jittery at the Emirates after his overblown pre-match war cry – he must learn to dial down the hysterics'



@oliverbrown_tel#AFC | #PSG | #UCL — Telegraph Football (@TeleFootball) April 30, 2025

Si le PSG est à mi-chemin d'une finale de Ligue des champions, il leur faudra confirmer et conserver leur avantage acquis au match aller lors du match retour au Parc des Princes mercredi prochain.