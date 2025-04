«Toi, s***-moi !» : un joueur de tennis russe insulte un arbitre et l’attrape par la gorge lors d’un tournoi en Espagne

Un joueur de tennis russe a littéralement craqué en insultant un juge arbitre avec des gestes obscènes et des menaces physiques lors d’un tournoi en Espagne ce mardi.

Il a totalement pété les plombs. Opposé à Alejo Sanchez Quilez lors de l’ITF de Sabadell (Espagne), le joueur de tennis russe Svyatoslav Gulin, qui menait 4-0 dans le troisième et dernier set, a été disqualifié après s'en être pris à l’arbitre pour un malentendu sur une marque.

Svyatoslav Gulin got defaulted for making these gestures and swearing at the umpire while being up 4-0 in set 3 vs Alejo

Sanchez Quilez.



