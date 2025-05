Boxe – Bruno Surace : «J’ai à cœur de véhiculer un bon message»

Le boxeur français Bruno Surace affrontera Jaime Munguia dans un combat revanche attendu, ce samedi 3 mai à Riyad (Arabie Saoudite) sous la carte de Saul «Canelo» Alvarez.

Il veut confirmer. Après sa retentissante victoire à Tijuana (Mexique) chez Jaime Munguia par KO au 6e round, le Marseillais Bruno Surace le retrouve ce samedi pour un combat de boxe revanche à Riyad (Arabie saoudite) cette fois-ci. Un combat qui se fera à 3h du matin en France. Avant cet affrontement, «Brunello» (26 ans, 26 victoires, 2 nuls) s’est confié.

Bruno, comment s’est déroulée la préparation de ce combat revanche contre Jaime Munguia ?

La préparation s’est déroulée en plusieurs temps. On a fait un gros travail de de préparation physique à Marseille. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de d'émulations médiatiques tout autour du premier combat (victoire à Tijuana). A un moment donné, on a fermé cette page. On s'est coupé de tout. Ensuite, on est parti sur Paris pour faire pas mal d'opposition (Kevine Lele Sadjo ou encore Axel Yoka et Gaëtan Ntambwe). On est rentré à Marseille une petite semaine pour se reposer et retrouver les racines avant un stage à Palma, de nouveau Marseille et nous sommes partis à Riyad.

Est-ce que le plus dur a été justement de se concentrer mentalement ?

En fait la chance que j'ai eue, c’est de voir d'autres athlètes avant moi. Parfois, on dit que certains athlètes se perdent dans les médias et moi je sais que mon activité première, c'est le sport, la boxe. Donc c'est vrai que c'est sympa un temps mais il faut savoir dire stop et se reconcentrer sur le sportif. Ça reste aussi un exercice qui demande pas mal d'efforts dans le sens où moi j'ai à cœur de véhiculer un bon message. Donc je choisis où je prends la parole et ce que je dis. Mais c'était une première qui était très sympa à refaire. Je referai autrement mais c’était quand même assez sympa.

Quelle sera la clé du combat ?

On me dit qu’il va revenir plus préparé, plus énervé, etc. Mais après ça, ça reste des facteurs qui sont extérieurs à ma performance. Nous, on s'est concentré sur nous. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé dans le sens où maintenant quand je monte sur un ring, il y a une différence de comportement. Je me comporte comme un champion dans l'entraînement, on l'aborde mieux donc j'ai une autre image à montrer de moi et j'ai encore pas mal d'autres choses à montrer. Il se trouve que sur le combat précédent il y a eu six rounds, il n’a pas eu le temps de de voir grand-chose de moi, j'ai encore beaucoup de choses à montrer.

Vous allez combattre à 5h du matin heure locale (3h en France). Est-ce un élément compliqué à gérer ?

Ça reste un élément qui a son poids dans la balance. Ça ne changera pas le combat. Mentalement on est prêt et on a travaillé dans ce sens-là. Et c’est pas l'horaire qui va déterminer la performance.

Ce combat et vos performances, c’est aussi l’occasion de mettre en valeur la boxe marseillaise ?

C'est plaisant et c'est capital pour moi dans le sens où on entend souvent parler de Marseille pour les mauvaises raisons. Donc c'est vrai que moi j'ai à cœur de faire rayonner la ville. Il y a pas mal de de talents qui sortent d'ici et je pense que c'est important de redonner un message d'espoir aux Marseillais. Et chacun doit être fier de mettre en valeur sa ville. Si on habite à Clermont-Ferrand et qu'on a envie de représenter Clermont-Ferrand, il faut le faire. Après à l’international, je suis un athlète français et je représente la France.