Formule 1 : Pourquoi Max Verstappen ne participe-t-il pas aux interviews à Miami ?

Max Verstappen ne participera pas aux interviews en amont du Grand Prix de Formule 1 de Miami ce jeudi, a annoncé son écurie Red Bull.

Une très belle nouvelle pour lui. Le quadruple champion du monde de Formule 1 néerlandais Max Verstappen ne donnera pas d'interviews jeudi à Miami comme avant chaque Grand Prix car il va devenir papa, a informé son écurie Red Bull jeudi.

«Veuillez noter que Max ne participera pas à la journée média à Miami jeudi car il attend un bébé. Tout va bien et il sera présent en piste vendredi pour le week-end de course. Nous ne ferons pas d'autres commentaires par respect pour la privée de Max et sa famille», a indiqué l'écurie autrichienne deux heures avant le début des points-presse.

Verstappen (27 ans) et sa compagne Kelly Piquet (36 ans), fille du triple champion du monde brésilien Nelson Piquet, avaient annoncé en décembre dernier attendre leur premier enfant. La mannequin brésilienne a déjà une fille, Pénélope, née en 2019 d'une union avec l'ancien pilote russe de F1 Daniil Kvyat (31 ans).

«Mad Max», champion du monde ces quatre dernières années, a gagné un des cinq premiers GP de la saison, au Japon début avril, et pointe à la troisième place au classement du championnat du monde, à respectivement deux et douze longueurs du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri, les deux pilotes McLaren.